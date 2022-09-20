У людей переломи щелеп та відрізані геніталії: Єнін розповів про звірства окупантів на Харківщині

Вересень, 20 в 0:52

У Харківській області встановили контроль та провели зачистку у 118 населених пунктах, які перебували в окупації. ЗСУ взяли під контроль ще 12 населених пунктів, зачистка там триває.

Про це під час Єдиних новин повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

– Лише за минулу добу встановлено контроль і триває зачистка 12 населених пунктів. Від початку деокупаційних заходів було встановлено контроль та здійснено зачистку у 118 населених пунктах, в яких проживає орієнтовно 50 тис. цивільних, — каже Єнін.

Він зазначив, що на деокупованих територіях Харківщини 18 вересня знайдено пів сотні тіл цивільних. Від початку деокупації правоохоронці виявили 168 тіл, але же саме в області, Єнін не сказав.

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За словами Єніна, з 48 могил на стихійному кладовищі в Ізюмі правоохоронці ексгумували 52 людини.

– Продовжуємо виявляти тіла з ознаками насильницької смерті, таких чимало. Це і зламані ребра, і проломані голови, чоловіки зі зв’язаними руками, переломами щелеп, з відрізаними геніталіями, – говорить перший заступник міністра внутрішніх справ.

Зареєстровані 292 воєнних злочини лише на території Харківщини. Переважна частина — це кримінальні провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.

– Нам вже відомо, що те стихійне поховання, яке ми знайшли під Ізюмом, є не останнє, в т.ч. в Ізюмі. Найближчим часом будемо здійснювати виявлення, ексгумацію і проведення відповідних досліджень всіх тіл, які загинули внаслідок дій окупаційної влади, — сказав Єнін.

Фото: Євгеній Єнін