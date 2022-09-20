Сентябрь, 20 в 8:37

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подсчитал потери врага после ударов по скоплению оккупантов в Новоайдаре и Сватово Луганской области.

По месту сосредоточения вооружения и военной техники РФ в районе Новоайдара ВСУ успешно ударили в воскресенье, 18 сентября.

В тот день украинские защитники ликвидировали и вывели из строя около 50 единиц военной техники, а также уничтожили боеприпасы.

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20 сентября появились данные о поражении места сосредоточения живой силы врага в районе Сватово.

По информации украинской стороны, подразделения Сил обороны ликвидировали на этом объекте 70% личного состава армии РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 209-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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