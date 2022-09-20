Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Удары по оккупантам в Новоайдаре и Сватово: в ВСУ посчитали потери врага

Татьяна Забожко, редактор ленты
Удары по оккупантам в Новоайдаре и Сватово: в ВСУ посчитали потери врага
Фото: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подсчитал потери врага после ударов по скоплению оккупантов в Новоайдаре и Сватово Луганской области.

По месту сосредоточения вооружения и военной техники РФ в районе Новоайдара ВСУ успешно ударили в воскресенье, 18 сентября.

В тот день украинские защитники ликвидировали и вывели из строя около 50 единиц военной техники, а также уничтожили боеприпасы.

Сейчас смотрят

20 сентября появились данные о поражении места сосредоточения живой силы врага в районе Сватово.

По информации украинской стороны, подразделения Сил обороны ликвидировали на этом объекте 70% личного состава армии РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 209-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка