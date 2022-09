Вересень, 20 в 16:52

Відповіддю на російські псевдореферендуми, оголошені на тимчасово окупованих територіях України, мають стати нові санкції проти РФ та ще більше зброї для української армії.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, коментуючи відповідні повідомлення.

Він звернув увагу на те, що РФ просувається в питанні організації фейкових “референдумів” на тимчасово захоплених територіях України.

– Міжнародне співтовариство має відкинути цей крок, мають бути нові санкції, і Україна має отримати більше зброї, щоб звільнити свою територію. Ми повинні сказати ні російському шантажу, – наголосив Рінкевичс.

Apparently #Russia is moving ahead with organising fake referenda in the occupied territories of #Ukraine, international community must reject this move, more sanctions must follow and Ukraine must get more weapons to liberate its territory, we must say no to Russian blackmail — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 20, 2022

Коментар оприлюднив і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він наголосив, що, попри плани РФ організувати псевдореферендуми про “приєднання” захоплених територій, Україна продовжить звільняти їх.

– Ані фейкові “референдуми”, ані гібридна “мобілізація” нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в РФ, – зазначив Кулеба.

Sham ‘referendums’ will not change anything. Neither will any hybrid ‘mobilization’. Russia has been and remains an aggressor illegally occupying parts of Ukrainian land. Ukraine has every right to liberate its territories and will keep liberating them whatever Russia has to say. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 20, 2022

А радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк попередив, що жодні рашистські псевдореферендуми не зупинять Збройні сили України.

– Росіяни вирішили асиметрично відповісти на український контрнаступ. Вони думають, що незаконний “референдум” зможе зупинити HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів на наших землях. Впевнені, що хочете витратити час, потрібний для організації втечі, на нове шоу? Спробуйте, – написав він у своєму Twitter-акаунті.

Russians decided to respond asymmetrically to ???????? counteroffensive. Thinking that illegal “referendum” will stop HIMARS and the Armed Forces from destroying occupiers on our land. Do you really want to spend the time needed to escape for a new show? Try…It will be interesting… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 20, 2022

Як відомо, російські пропагандистські ЗМІ сьогодні оприлюднили інформацію, що підконтрольні Кремлю терористичні формування “ЛДНР” “вирішили” провести псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей у період с 23 по 27 вересня.

Про подібний “референдум” щодо “приєднання” до РФ заявили і маріонетки Кремля в окупованому Херсоні.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай пояснював, що проведення Росією так званих референдумів на новоокупованих територіях відкриє шлях до загальної мобілізації в РФ.