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Факти / Україна

Україна має отримати більше зброї у відповідь на псевдореферендуми РФ – МЗС Латвії

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Україна має отримати більше зброї у відповідь на псевдореферендуми РФ – МЗС Латвії
Фото: Depositphotos

Відповіддю на російські псевдореферендуми, оголошені на тимчасово окупованих територіях України, мають стати нові санкції проти РФ та ще більше зброї для української армії.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, коментуючи відповідні повідомлення.

Він звернув увагу на те, що РФ просувається в питанні організації фейкових “референдумів” на тимчасово захоплених територіях України.

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– Міжнародне співтовариство має відкинути цей крок, мають бути нові санкції, і Україна має отримати більше зброї, щоб звільнити свою територію. Ми повинні сказати ні російському шантажу, – наголосив Рінкевичс.

Коментар оприлюднив і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він наголосив, що, попри плани РФ організувати псевдореферендуми про “приєднання” захоплених територій, Україна продовжить звільняти їх.

– Ані фейкові “референдуми”, ані гібридна “мобілізація” нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в РФ, – зазначив Кулеба.

А радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк попередив, що жодні рашистські псевдореферендуми не зупинять Збройні сили України.

– Росіяни вирішили асиметрично відповісти на український контрнаступ. Вони думають, що незаконний “референдум” зможе зупинити HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів на наших землях. Впевнені, що хочете витратити час, потрібний для організації втечі, на нове шоу? Спробуйте, – написав він у своєму Twitter-акаунті.

Як відомо, російські пропагандистські ЗМІ сьогодні оприлюднили інформацію, що підконтрольні Кремлю терористичні формування “ЛДНР” “вирішили” провести псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей у період с 23 по 27 вересня.

Про подібний “референдум” щодо “приєднання” до РФ заявили і маріонетки Кремля в окупованому Херсоні.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай пояснював, що проведення Росією так званих референдумів на новоокупованих територіях відкриє шлях до загальної мобілізації в РФ.

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