Дуда провів паралелі між Путіним та Сталіним та нагадав про Голодомор

Вересень, 21 в 7:28

Президент Польщі порівняв тактику режиму Путіна щодо знищення врожаю в Україні та блокування експорту зерна з нелюдською політикою Голодомору 1930-х років.

Про це Анджей Дуда заявив під час виступу на 77-й Генасамблеї ООН.

– Ми зобов’язані не допустити, щоб у ХХІ сторіччі хтось свідомо й цинічно викликав штучний голод з метою досягнення своїх політичних цілей, як це робив Сталін у 1930-х роках, – заявив Анджей Дуда.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 210-ту добу.

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