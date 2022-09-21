Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Дуда провів паралелі між Путіним та Сталіним та нагадав про Голодомор

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Дуда провів паралелі між Путіним та Сталіним та нагадав про Голодомор
Фото: Depositphotos

Президент Польщі порівняв тактику режиму Путіна щодо знищення врожаю в Україні та блокування експорту зерна з нелюдською політикою Голодомору 1930-х років.

Про це Анджей Дуда заявив під час виступу на 77-й Генасамблеї ООН.

– Ми зобов’язані не допустити, щоб у ХХІ сторіччі хтось свідомо й цинічно викликав штучний голод з метою досягнення своїх політичних цілей, як це робив Сталін у 1930-х роках, – заявив Анджей Дуда.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 210-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Укрінформ
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка