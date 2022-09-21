ВСУ уничтожили уже более 55 тыс. оккупантов – Генштаб
Вооруженные силы Украины почти за семь месяцев с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили уже около 55 110 российских оккупантов.
Только за сутки украинские защитники ликвидировали триста захватчиков.
Наибольшие потери враг понес на Донецком направлении.
Кроме того, 20 сентября у армии России стало меньше на 11 танков, 24 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем, 23 единицы автомобильной техники и автоцистерн.
В небе над Украиной был сбит один самолет и семь беспилотников оперативно-тактического уровня.
Потери РФ на 21 сентября 2022
- личного состава – около 55 110 (+300),
- танков ‒ 2 227 (+11),
- боевых бронированных машин ‒ 4 748 (+24),
- артиллерийских систем – 1 340 (+17),
- реактивных систем залпового огня – 318,
- средств противовоздушной обороны ‒ 168,
- самолетов – 253 (+1),
- вертолетов – 217,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 932 (+7),
- крылатых ракет ‒ 239,
- кораблей (катеров) ‒ 15
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 610 (+23),
- специальной техники – 125.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 210-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.