Сентябрь, 21 в 9:12

Вооруженные силы Украины почти за семь месяцев с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили уже около 55 110 российских оккупантов.

Только за сутки украинские защитники ликвидировали триста захватчиков.

Наибольшие потери враг понес на Донецком направлении.

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Кроме того, 20 сентября у армии России стало меньше на 11 танков, 24 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем, 23 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

В небе над Украиной был сбит один самолет и семь беспилотников оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 21 сентября 2022

личного состава – около 55 110 (+300),

танков ‒ 2 227 (+11),

боевых бронированных машин ‒ 4 748 (+24),

артиллерийских систем – 1 340 (+17),

реактивных систем залпового огня – 318,

средств противовоздушной обороны ‒ 168,

самолетов – 253 (+1),

вертолетов – 217,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 932 (+7),

крылатых ракет ‒ 239,

кораблей (катеров) ‒ 15

автомобильной техники и автоцистерн – 3 610 (+23),

специальной техники – 125.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 210-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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