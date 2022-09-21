ЗСУ знищили вже понад 55 тис. окупантів – Генштаб

Вересень, 21 в 9:12

Збройні сили України за майже сім місяців із початку повномасштабного вторгнення РФ знищили вже близько 55 110 російських окупантів.

Лише за добу українські захисники ліквідували три сотні загарбників.

Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.

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Крім того, 20 вересня в армії Росії стало менше на 11 танків, 24 бойових броньованих машини, 17 артилерійських систем, 23 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

У небі над Україною було збито один літак та сім безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Втрати РФ на 21 вересня 2022

особового складу ‒ близько 55 110 (+300),

танків ‒ 2 227 (+11),

бойових броньованих машин ‒ 4 748 (+24),

артилерійських систем – 1 340 (+17),

реактивних систем залпового вогню – 318,

засобів протиповітряної оборони ‒ 168,

літаків – 253 (+1),

гелікоптерів – 217,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 932 (+7),

крилатих ракет ‒ 239,

кораблів (катерів) ‒ 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 610 (+23),

спеціальної техніки ‒ 125.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 210-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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