Вересень, 22 в 18:04

Обмін кума російського президента та колишнього народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Віктора Медведчука є правильним стратегічним кроком, який дозволив повернути 200 українських захисників.

Про це розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони України у відповідь на те, що Медведчук нібито не хотів обміну.

– Правда те, що він не хотів бути у в’язниці. Те, що він хотів, ми приблизно собі уявляємо – це “рускій мір” в Україні і бути намісником свого кума в Україні (на їхню думку, в Малоросії). Цього не сталося і не станеться. Україна буде вільною і незалежною, а зрадники будуть відповідати. І Медведчук вже відповів, – розповів речник ГУР Андрій Юсов.

Представник української розвідки додав, що Медведчук як політик, олігарх та агент впливу Росії є зараз “абсолютно декласованим”.

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– Те, що кум Путіна повернувся до Росії, дало нам змогу повернути наших захисників. Думаю, це, безумовно, правильний стратегічний крок, який українське суспільство належним чином оцінює. А от як російське суспільство зможе оцінити, навіщо їм Медведчук – це питання до рашистів. Я не думаю, що це повинно нас цікавити, – сказав Юсов.

На його думку, Віктор Медведчук не хотів, щоб обмін за його участі якось фігурував у публічній площині.

– Те, що його віддають, в який спосіб, в якому статусі і кому – безумовно для людини, яка ще декілька років тому вважала себе намісником Бога на землі, це страшна психологічна травма. Катюзі по заслузі, – сказав Андрій Юсов.

Водночас представник ГУР відмовився коментувати, кого саме Україна віддала Російській Федерації.

– Ми не коментуємо, ми віддали 55 рашистів, всі необхідні процедури зроблені. Інформація, яка була потрібна від них, отримана. Те, що, кого ми забрали і будемо забирати – безумовно, важливіше. І морпіхи, і азовці, і нацгвардійці, які повернулися і мають повернутися – це пріоритет і предмет нашого інтересу, – наголосив він.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну проросійський політик Медведчук втік з-під домашнього арешту та намагався сховатись від правоохоронців, але вже 12 квітня він був затриманий.

Пізніше президент Володимир Зеленський запропонував Медведчука на обмін Росії, щоб за нього повернули українських військових, які опинились у полоні окупантів.

В ніч на 22 вересня Україна обміняла 200 українських захисників на кума Путіна та ще 15 військових, які воювали на в лавах ЗСУ на 55 російських полонених.

Водночас український генпрокурор Андрій Костін розповів, що Віктор Медведчук дав усі необхідні свідчення, а досудове розслідування завершене.