Когда Украина почувствует влияние мобилизации в РФ на фронте – Забродский

Сентябрь, 22 в 17:38

ВСУ могут почувствовать результат мобилизации в России на фронте не раньше декабря 2022 года.

Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Он считает, что временной фактор имеет свое немалое влияние, так как мобилизация, как и любой процесс государственного уровня, требует времени.

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— Минимальный опыт, организационные усилия, коррумпированность на местах должны сыграть свою роль. Очевидно, недавние предложения по усилению уголовной ответственности за уклонение от призыва в военное время внесены на рассмотрение Государственной Думы РФ совсем неслучайно, — говорит Забродский.

По словам генерала, резервистов РФ нельзя уличить в “чрезмерном энтузиазме”, поэтому процедура оповещения, сбора и направления в воинские части может занять по меньшей мере одного-двух месяцев.

— При условии внедрения минимально необходимой к подготовке мобилизованных будет нужен еще как минимум один месяц. В общем оперативном плане это означает, что на практические результаты мобилизации российское командование может рассчитывать не раньше декабря этого года, — рассказывает он.

Забродский добавил, что если Россия пренебрежет подготовкой, то этот срок может сократиться. Несмотря на это частичная мобилизация в ближайшем будущем, вряд ли повлияет, на ситуацию на линии соприкосновения.