Коли Україна відчує вплив мобілізації в РФ на фронті – Забродський

Вересень, 22 в 17:38

ЗСУ можуть відчути результати мобілізації в Росії на фронті не раніше грудня 2022 року.

Про це заявив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки генерал-лейтенант Михайло Забродський.

Він вважає, що тимчасовий фактор має чималий вплив, оскільки мобілізація, як і будь-який процес державного рівня, вимагає часу.

Зараз дивляться

– Мінімальний досвід, організаційні зусилля, коррумпованість на місцях повинні зіграти свою роль. Нещодавні пропозиції щодо посилення головної відповідальності за ухилення від призову у військовий час внесені на розгляд Держдуми РФ зовсім невипадково, – говорить Забродський.

За словами генерала, резервистам РФ не можна дорікнути у “надмірному ентузіазмі”, тому процедура оповіщення, збору і направлення до військових частинах може зайняти не менше одного-двох місяців.

– За умовою впровадження мінімально необхідної підготовки мобілізованих буде потрібно ще як мінімум один місяць. У загальному оперативному плані це означає, що на практичні результати мобілізації російське командування може розраховуватися не раніше грудня цього року, – розповідає він.

Забродський додав, що якщо Росія зменшить час підготовки, то цей термін може скоротитися. Незважаючи на це, часткова мобілізація в найближчому майбутньому, навряд чи вплине на ситуацію на лінії зіткнення.