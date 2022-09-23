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Факты / Україна

Над Николаевщиной ВСУ сбили сразу четыре иранских дрона-камикадзе

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Над Николаевщиной ВСУ сбили сразу четыре иранских дрона-камикадзе
Фото: Depositphotos

22 сентября в небе над Николаевской областью зенитчики Воздушных сил уничтожили 4 вражеских дрона-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

— 22 сентября около 20:00 часов в Николаевской области воинами зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования Юг двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности сбиты сразу четыре российских дрона-камикадзе Shahed-136 иранского производства, — говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.

Напомним, что в Оперативном командовании Юг сообщили, что на юге российские войска активизировали воздушные атаки с применением иранских дронов-камикадзе типа Shahed-136. Там также отметили, что именно таким образом в очередной раз были нанесены удары по портовой инфраструктуре Очакова.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

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