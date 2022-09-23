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Факти / Україна

Над Миколаївщиною ЗСУ збили одразу чотири іранських дрони-камікадзе

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Над Миколаївщиною ЗСУ збили одразу чотири іранських дрони-камікадзе
Фото: Depositphotos

22 вересня у небі над Миколаївською областю зенітники Повітряних сил знищили 4 ворожих дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

– 22 вересня близько 20:00 години на Миколаївщині воїнами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування Південь двома зенітними керованими ракетами середньої дальності збито одразу чотири російських дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, – йдеться у повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що в Оперативному командуванні Південь повідомили, що на півдні російські війська активізували повітряні атаки із застосуванням іранських дронів-камікадзе типу Shahed-136. Там зазначили, що саме у такий спосіб вкотре було завдано ударів по портовій інфраструктурі Очакова.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

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