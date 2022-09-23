Вересень, 23 в 14:35

Псевдореферендуми Путіна не мають жодної юридичної сили, дії Кремля порушують міжнародне право, українське і навіть російське законодавство.

Про це в ефірі телеканалу Freedom заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив на тому, що ні Україна, ні світ не поведуться на провокації Росії, яка думає, що може собі дозволити будь-яку територію назвати “своєю”, а всіх незгодних лякати ядерною зброєю.

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– Це настільки нікчемно, що я вражений, коли ми починаємо говорити про те, що там відбуваються якісь “референдуми”. Для України парадигма не змінюється. Є війна, яку ініціювала Російська Федерація. Є міжнародне право, яке гарантує нам обов’язковий захист своїх територій, і ми це робитимемо. Є розроблений сценарій Генерального штабу, як ми маємо звільняти території. І нас абсолютно не турбує пропагандистське шоу під назвою “референдум”, – сказав Подоляк.

Нагадаємо, що 20 вересня бойовики терористичних “ЛНР” та “ДНР” оголосили дати своїх псевдореферендумів про приєднання території до РФ. Фейкові голосування відбудуться з 23 до 27 вересня.

Про проведення “референдумів” у ці ж дні заявила і так звана влада Херсонської області. На 23-27 вересня окупанти запланували псевдореферендум у Запорізькій області.