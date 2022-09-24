Карта боевых действий на 24.09.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
К 24 сентября Силы обороны отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Бахмутское, Отрадовка, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Каменка, Авдеевка и Опытное.
Карта боевых действий в Украине на 24.09.2022
На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.
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Из танков, минометов и артиллерии российские войска били:
- на Северском направлении (в районах населенных пунктов Павловка, Миропольское, Краснополье, Мезеновка и Славгород Сумской области);
- на Слобожанском направлении (возле Ивашков, Стрелечьей, Александровки, Колодязного и Двуречной);
- на Краматорском направлении (близ Яровой, Райгородка, Дибровы, Озерного, Северского, Спорного, Раздоловки, Веселого и Белогоровки);
- на Бахмутском направлении (в районах Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины, Отрадовки, Зайцево и Майорска);
- на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях (вблизи населенных пунктов Нью-Йорк, Шевченко, Бердичи, Авдеевка, Карловка, Першотравневое, Водяное, Опытное, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Золотая Нива, Угледар, Никольское, Егоровка и Новоукраинка);
- на Южнобужском направлении (по районам более 35 населенных пунктов, среди которых Высокополье, Миролюбовка, Украинка, Лозовое, Благодатовка, Широкое, Сухой Ставок, Безымянное, Терновые Поды, Ольгино, Лиманы и Мирное).
Полномасштабная война в Украине длится уже 213-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.