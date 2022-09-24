Сентябрь, 24 в 8:05

К 24 сентября Силы обороны отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Бахмутское, Отрадовка, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Каменка, Авдеевка и Опытное.

Карта боевых действий в Украине на 24.09.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.

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Из танков, минометов и артиллерии российские войска били:

на Северском направлении (в районах населенных пунктов Павловка, Миропольское, Краснополье, Мезеновка и Славгород Сумской области);

(в районах населенных пунктов Павловка, Миропольское, Краснополье, Мезеновка и Славгород Сумской области); на Слобожанском направлении (возле Ивашков, Стрелечьей, Александровки, Колодязного и Двуречной);

на Краматорском направлении (близ Яровой, Райгородка, Дибровы, Озерного, Северского, Спорного, Раздоловки, Веселого и Белогоровки);

(близ Яровой, Райгородка, Дибровы, Озерного, Северского, Спорного, Раздоловки, Веселого и Белогоровки); на Бахмутском направлении (в районах Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины, Отрадовки, Зайцево и Майорска);

(в районах Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины, Отрадовки, Зайцево и Майорска); на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях (вблизи населенных пунктов Нью-Йорк, Шевченко, Бердичи, Авдеевка, Карловка, Першотравневое, Водяное, Опытное, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Золотая Нива, Угледар, Никольское, Егоровка и Новоукраинка);

на Южнобужском направлении (по районам более 35 населенных пунктов, среди которых Высокополье, Миролюбовка, Украинка, Лозовое, Благодатовка, Широкое, Сухой Ставок, Безымянное, Терновые Поды, Ольгино, Лиманы и Мирное).

Полномасштабная война в Украине длится уже 213-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.