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Факти / Україна

Карта бойових дій на 24.09.2022 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 24.09.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

До 24 вересня Сили оборони відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Кам’янка, Авдіївка та Опитне.

Карта бойових дій в Україні на 24.09.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилась.

Зараз дивляться

Із танків, мінометів та артилерії російські війська гатили:

  • на Сіверському напрямку (у районах населених пунктів Павлівка, Миропільське, Краснопілля, Мезенівка та Славгород Сумської області);
  • на Слобожанському напрямку (біля Івашків, Стрілечої, Олександрівки, Колодязного та Дворічної);

Харків

  • на Краматорському напрямку (поблизу Ярової, Райгородка, Діброви, Озерного, Сіверська, Спірного, Роздолівки, Веселого й Білогорівки);
  • на Бахмутському напрямку (у районах Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини, Одрадівки, Зайцевого та Майорська);
  • на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках (поблизу населених пунктів Нью-Йорк, Шевченко, Бердичі, Авдіївка, Карлівка, Першотравневе, Водяне, Опитне, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар, Микільське, Єгорівка та Новоукраїнка);

  • на Південнобузькому напрямку (по районах понад 35 населених пунктів, серед яких Високопілля, Миролюбівка, Українка, Лозове, Благодатівка, Широке, Сухий Ставок, Безіменне, Тернові Поди, Ольгине, Лимани та Мирне).

Херсон, Миколаїв

Повномасштабна війна в Україні триває вже 213-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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