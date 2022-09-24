Карта бойових дій на 24.09.2022 – ситуація на фронті

Вересень, 24 в 8:05

До 24 вересня Сили оборони відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Кам’янка, Авдіївка та Опитне.

Карта бойових дій в Україні на 24.09.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилась.

Зараз дивляться

Із танків, мінометів та артилерії російські війська гатили:

на Сіверському напрямку (у районах населених пунктів Павлівка, Миропільське, Краснопілля, Мезенівка та Славгород Сумської області);

(у районах населених пунктів Павлівка, Миропільське, Краснопілля, Мезенівка та Славгород Сумської області); на Слобожанському напрямку (біля Івашків, Стрілечої, Олександрівки, Колодязного та Дворічної);

на Краматорському напрямку (поблизу Ярової, Райгородка, Діброви, Озерного, Сіверська, Спірного, Роздолівки, Веселого й Білогорівки);

(поблизу Ярової, Райгородка, Діброви, Озерного, Сіверська, Спірного, Роздолівки, Веселого й Білогорівки); на Бахмутському напрямку (у районах Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини, Одрадівки, Зайцевого та Майорська);

(у районах Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини, Одрадівки, Зайцевого та Майорська); на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках (поблизу населених пунктів Нью-Йорк, Шевченко, Бердичі, Авдіївка, Карлівка, Першотравневе, Водяне, Опитне, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар, Микільське, Єгорівка та Новоукраїнка);

на Південнобузькому напрямку (по районах понад 35 населених пунктів, серед яких Високопілля, Миролюбівка, Українка, Лозове, Благодатівка, Широке, Сухий Ставок, Безіменне, Тернові Поди, Ольгине, Лимани та Мирне).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 213-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.