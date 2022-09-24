Сентябрь, 24 в 9:27

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла уже около 56 300 своих военных.

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 240 российских оккупантов, восемь вражеских танков, 11 боевых бронированных машин, шесть артиллерийских систем, сбили один вертолет, один самолет и шесть беспилотников оперативно-тактического уровня.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки – 2 262 (+8);

боевые бронированные машины – 4 807 (+11);

артиллерийские системы – 1361 (+6);

РСЗО – 327 (+1);

средства ПВО – 170;

самолеты – 255 (+1);

вертолеты – 220 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 956 (+6);

крылатые ракеты – 240;

корабли /катера ‒ 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3681 (+22);

специальная техника – 126.

Наибольшие потери российская оккупационная армия понесла на Краматорском и Донецком направлениях.

Детальнее о том, что происходит на фронте, узнавайте из карты боевых действий в Украине.