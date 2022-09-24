Вересень, 24 в 9:27

Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила вже близько 56 300 своїх військових.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 240 російських окупантів, вісім ворожих танків, 11 бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, збили один гелікоптер, один літак і шість безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

Зараз дивляться

танки ‒ 2 262 (+8);

бойові броньовані машини ‒ 4 807 (+11);

артилерійські системи – 1 361 (+6);

РСЗВ – 327 (+1);

засоби ППО ‒ 170;

літаки – 255 (+1);

гелікоптери – 220 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 956 (+6);

крилаті ракети ‒ 240;

кораблі /катери ‒ 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 681 (+22);

спеціальна техніка ‒ 126.

Найбільших втрат російська окупаційна армія зазнала на Краматорському та Донецькому напрямках.

Детальніше про те, що відбувається на фронті, дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.