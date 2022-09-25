Почему Германия не поставляет танки в Украину: Шольц назвал причину

Сентябрь, 25 в 19:34

Германия не отправляет в Украину танки, поскольку не хочет спровоцировать расширение масштабов войны.

В частности, федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что если начнутся боевые действия между НАТО и Россией, то это “будет катастрофа”.

– Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не доводить ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой, – сказал Шольц.

Он отметил, что Германия “действительно многое делает” в рамках поддержки Украины. Глава правительства считает, что ФРГ отправила нашей стране “огромную массу очень эффективного оружия”.

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