Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Чому Німеччина не постачає танки в Україну: Шольц назвав причину

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Німеччина не відправляє Україні танки, оскільки не хоче спровокувати розширення масштабів війни.

Зокрема, федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, якщо почнуться бойові дії між НАТО і Росією, то це “буде катастрофа”.

– Це дуже небезпечна війна. Ми підтримуємо Україну. Ми робимо це таким чином, щоб не доводити ситуацію до стану війни між Росією і НАТО, тому що це було б катастрофою, — сказав Шольц.

Він зауважив, що Німеччина “дійсно багато робить” в рамках підтримки України. Глава уряду вважає, що ФРН відправила нашій країні “величезну масу дуже ефективної зброї”.

Зараз дивляться
Читайте
Німеччина передала Україні дві РСЗВ Mars II та чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000

Джерело: The Times
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка