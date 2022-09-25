Чому Німеччина не постачає танки в Україну: Шольц назвав причину

Вересень, 25 в 19:34

Німеччина не відправляє Україні танки, оскільки не хоче спровокувати розширення масштабів війни.

Зокрема, федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, якщо почнуться бойові дії між НАТО і Росією, то це “буде катастрофа”.

– Це дуже небезпечна війна. Ми підтримуємо Україну. Ми робимо це таким чином, щоб не доводити ситуацію до стану війни між Росією і НАТО, тому що це було б катастрофою, — сказав Шольц.

Він зауважив, що Німеччина “дійсно багато робить” в рамках підтримки України. Глава уряду вважає, що ФРН відправила нашій країні “величезну масу дуже ефективної зброї”.

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