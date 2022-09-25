Карта боевых действий на 25.09.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
К 25 сентября украинские защитники отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Соледар, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка и Першотравневое.
Карта боевых действий в Украине на 25.09.2022
На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.
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Из танков, минометов и ствольной артиллерии русские войска открывали огонь:
- на Северском направлении (в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая Черниговской области и Бачевск Сумской области);
- на Слобожанском направлении (близ населенных пунктов Стрелечья, Гурьев Казачок, Двуречная, Купянск и Кучеровка);
- на Краматорском направлении (возле населенных пунктов Славянск, Коровий Яр, Богородичное, Яровое и Озерное);
- на Бахмутском направлении (вблизи Соледара, Бахмута, Бахмутского, Опытного, Яковлевки, Нелеповки, Юрьевки, Белогоровки, Раздоловки);
- на Авдеевском направлении (возле Авдеевки, Водяного, Марьинки и Парасковеевки);
- на Новопавловском и Запорожском направлениях (по более 20 населенным пунктам, среди которых Никольское, Угледар, Курдюмовка, Пречистовка, Шевченко, Белогорье, Темировка, Времьевка и Ольговское);
- на Южнобужском направлении (по более чем 25 населенным пунктам вдоль линии столкновения).
Полномасштабная война в Украине длится уже 214-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.