Сентябрь, 25 в 7:38

К 25 сентября украинские защитники отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Соледар, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка и Першотравневое.

Карта боевых действий в Украине на 25.09.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.

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Из танков, минометов и ствольной артиллерии русские войска открывали огонь:

на Северском направлении (в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая Черниговской области и Бачевск Сумской области);

(в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая Черниговской области и Бачевск Сумской области); на Слобожанском направлении (близ населенных пунктов Стрелечья, Гурьев Казачок, Двуречная, Купянск и Кучеровка);

(близ населенных пунктов Стрелечья, Гурьев Казачок, Двуречная, Купянск и Кучеровка); на Краматорском направлении (возле населенных пунктов Славянск, Коровий Яр, Богородичное, Яровое и Озерное);

(возле населенных пунктов Славянск, Коровий Яр, Богородичное, Яровое и Озерное); на Бахмутском направлении (вблизи Соледара, Бахмута, Бахмутского, Опытного, Яковлевки, Нелеповки, Юрьевки, Белогоровки, Раздоловки);

(вблизи Соледара, Бахмута, Бахмутского, Опытного, Яковлевки, Нелеповки, Юрьевки, Белогоровки, Раздоловки); на Авдеевском направлении (возле Авдеевки, Водяного, Марьинки и Парасковеевки);

(возле Авдеевки, Водяного, Марьинки и Парасковеевки); на Новопавловском и Запорожском направлениях (по более 20 населенным пунктам, среди которых Никольское, Угледар, Курдюмовка, Пречистовка, Шевченко, Белогорье, Темировка, Времьевка и Ольговское);

(по более 20 населенным пунктам, среди которых Никольское, Угледар, Курдюмовка, Пречистовка, Шевченко, Белогорье, Темировка, Времьевка и Ольговское); на Южнобужском направлении (по более чем 25 населенным пунктам вдоль линии столкновения).

Полномасштабная война в Украине длится уже 214-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.