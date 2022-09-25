Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Карта боевых действий на 25.09.2022 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 25.09.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ

К 25 сентября украинские защитники отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Соледар, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка и Першотравневое.

Карта боевых действий в Украине на 25.09.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.

Сейчас смотрят

Из танков, минометов и ствольной артиллерии русские войска открывали огонь:

  • на Северском направлении (в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая Черниговской области и Бачевск Сумской области);
  • на Слобожанском направлении (близ населенных пунктов Стрелечья, Гурьев Казачок, Двуречная, Купянск и Кучеровка);
  • на Краматорском направлении (возле населенных пунктов Славянск, Коровий Яр, Богородичное, Яровое и Озерное);
  • на Бахмутском направлении (вблизи Соледара, Бахмута, Бахмутского, Опытного, Яковлевки, Нелеповки, Юрьевки, Белогоровки, Раздоловки);
  • на Авдеевском направлении (возле Авдеевки, Водяного, Марьинки и Парасковеевки);
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях (по более 20 населенным пунктам, среди которых Никольское, Угледар, Курдюмовка, Пречистовка, Шевченко, Белогорье, Темировка, Времьевка и Ольговское);
  • на Южнобужском направлении (по более чем 25 населенным пунктам вдоль линии столкновения).

Полномасштабная война в Украине длится уже 214-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка