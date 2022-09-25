Карта бойових дій на 25.09.2022 – ситуація на фронті

Вересень, 25 в 7:38

До 25 вересня українські захисники відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Першотравневе.

Карта бойових дій в Україні на 25.09.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилась.

Зараз дивляться

Із танків, мінометів та ствольної артилерії російські війська відкривали вогонь:

на Сіверському напрямку (у районах населених пунктів Гута-Студенецька Чернігівської області та Бачівськ Сумської області);

(у районах населених пунктів Гута-Студенецька Чернігівської області та Бачівськ Сумської області); на Слобожанському напрямку (поблизу населених пунктів Стрілеча, Гур’їв Козачок, Дворічне, Куп’янськ та Кучерівка);

(поблизу населених пунктів Стрілеча, Гур’їв Козачок, Дворічне, Куп’янськ та Кучерівка); на Краматорському напрямку (біля населених пунктів Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярова та Озерне);

(біля населених пунктів Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярова та Озерне); на Бахмутському напрямку (поблизу Соледара, Бахмута, Бахмутського, Опитного, Яковлівки, Неліповки, Юр’ївки, Білогорівки, Роздолівки);

(поблизу Соледара, Бахмута, Бахмутського, Опитного, Яковлівки, Неліповки, Юр’ївки, Білогорівки, Роздолівки); на Авдіївському напрямку (біля Авдіївки, Водяного, Мар’їнки та Парасковіївки);

(біля Авдіївки, Водяного, Мар’їнки та Парасковіївки); на Новопавлівському та Запорізькому напрямках (по понад 20 населених пунктах, серед яких Микільське, Вугледар, Курдюмівка, Пречистівка, Шевченко, Білогір’я, Темирівка, Времівка та Ольгівське);

(по понад 20 населених пунктах, серед яких Микільське, Вугледар, Курдюмівка, Пречистівка, Шевченко, Білогір’я, Темирівка, Времівка та Ольгівське); на Південнобузькому напрямку (по понад 25 населених пунктах уздовж лінії зіткнення).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 214-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.