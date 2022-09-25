Карта бойових дій на 25.09.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
До 25 вересня українські захисники відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Першотравневе.
Карта бойових дій в Україні на 25.09.2022
На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилась.
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Із танків, мінометів та ствольної артилерії російські війська відкривали вогонь:
- на Сіверському напрямку (у районах населених пунктів Гута-Студенецька Чернігівської області та Бачівськ Сумської області);
- на Слобожанському напрямку (поблизу населених пунктів Стрілеча, Гур’їв Козачок, Дворічне, Куп’янськ та Кучерівка);
- на Краматорському напрямку (біля населених пунктів Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярова та Озерне);
- на Бахмутському напрямку (поблизу Соледара, Бахмута, Бахмутського, Опитного, Яковлівки, Неліповки, Юр’ївки, Білогорівки, Роздолівки);
- на Авдіївському напрямку (біля Авдіївки, Водяного, Мар’їнки та Парасковіївки);
- на Новопавлівському та Запорізькому напрямках (по понад 20 населених пунктах, серед яких Микільське, Вугледар, Курдюмівка, Пречистівка, Шевченко, Білогір’я, Темирівка, Времівка та Ольгівське);
- на Південнобузькому напрямку (по понад 25 населених пунктах уздовж лінії зіткнення).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 214-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.