В Изюме нашли еще два захоронения с сотнями тел — Зеленский
Фото: МВД
В освобожденном Изюме Харьковской области нашли еще два массовых захоронения с сотнями тел.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
— Мы нашли большое массовое захоронение с полтысячей человек (ранее в Изюме, – Ред.). Сегодня я получил больше информации. Журналисты уже в пути. Они нашли еще два массовых захоронения, большие захоронения с сотнями людей. Также речь идет о маленьком городке Изюм. В маленьком городке есть еще два массовых захоронения, – говорит президент.
Зеленский напомнил, что в первом массовом захоронении в Изюме находились целые семьи, замученные и убитые.
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— Взрослые, мужчины и женщины, и маленькие дети с пулями в голове. Некоторые части их тел отсутствовали, – сказал президент.