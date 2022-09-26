В Изюме нашли еще два захоронения с сотнями тел — Зеленский

Сентябрь, 25 в 22:42

В освобожденном Изюме Харьковской области нашли еще два массовых захоронения с сотнями тел.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Мы нашли большое массовое захоронение с полтысячей человек (ранее в Изюме, – Ред.). Сегодня я получил больше информации. Журналисты уже в пути. Они нашли еще два массовых захоронения, большие захоронения с сотнями людей. Также речь идет о маленьком городке Изюм. В маленьком городке есть еще два массовых захоронения, – говорит президент.

Зеленский напомнил, что в первом массовом захоронении в Изюме находились целые семьи, замученные и убитые.

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