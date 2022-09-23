Не только в Изюме: на Харьковщине найдено еще по меньшей мере три места массовых захоронений
В Харьковской области найдено еще по меньшей мере три места массовых захоронений граждан, которые пострадали в результате агрессии РФ.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
— Найдено, по меньшей мере, еще 3 таких места в Изюмском районе, есть захоронения и в других освобожденных городах Харьковщины. В настоящее время проводятся осмотр и разминирование. Все преступления оккупантов будут задокументированы, а виновные заплатят за содеянное, — написал он.
Синегубов отметил, что сегодня, 23 сентября, правоохранители завершают эксгумацию тел на месте массового захоронения под Изюмом.
Всего эксгумировано 436 тел погибших. Большинство из них имеют признаки насильственной смерти, а 30 — следы пыток.
— Есть тела с веревкой на шее, со связанными руками, с поломанными конечностями и огнестрельными ранениями. У нескольких мужчин ампутированы гениталии. Все это доказательства ужасных пыток, которым оккупанты подвергали жителей Изюма. Большинство тел – гражданские, 21 – военные, – сообщил голова Харьковской ОВА.
Он добавил, что для работ по эксгумации в течение недели ежедневно было задействовано около 200 человек (судмедэксперты, полицейские и сотрудники ГСЧС).
Ранее полковник полиции Сергей Пантелеев сообщал, что среди эксгумированных тел в Изюме было пять детских.
Фото: Олег Синегубов