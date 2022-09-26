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Факти / Україна

В Ізюмі знайшли ще два поховання з сотнями тіл – Зеленський

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Поховання в Ізюмі
Фото: МВС

У звільненому Ізюмі Харківської області знайшли ще два масові поховання з сотнями тіл.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Ми знайшли велике масове поховання з пів тисячею людей (раніше в Ізюмі, – Ред.). Сьогодні я отримав більше інформації. Журналісти вже в дорозі. Вони знайшли ще два масові поховання, великі поховання з сотнями людей. Також йдеться про маленьке містечко Ізюм. У маленькому містечку є ще два масові поховання, – говорить президент.

Зеленський нагадав, що у першому масовому похованні в Ізюмі були поховані цілі родини, яких закатували та вбили.

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– Дорослі, чоловіки і жінки, і маленькі діти з кулями в голові. Деякі частини їхніх тіл були відсутні, – сказав президент.

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Джерело: CBS News
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