Вересень, 26 в 17:31

16 вересня прессекретар Міністерства оборони США, бригадний генерал Патрік Райдер повідомив, що дві батареї зенітно-ракетних систем NASAMS будуть передані Україні протягом наступних двох місяців.

Сьогодні речник президента України Сергій Никифоров заявив, що Україна вже отримала від США згоду на передання систем протиповітряної оборони NASAMS. Вони повинні посилити захист нашого повітряного простору від ворожих російських об’єктів.

Військовий експерт Олександр Коваленко у коментарі Фактам ICTV пояснив, що одна батарея NASAMS – це три пускові, кожна з яких має пакетну установку на шість ракет.

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Вони можуть бути різної модифікації – малого або середнього радіусу дії. Передусім використовується модифікація AIM-120 AMRAAM.

Завдяки цьому можна говорити про те, що досить ефективно одна батарея може відпрацьовувати в радіусі від 40 до 60 км. Однак є інформація, що комплекси NASAMS можуть використовувати більш потужні ракети.

Також Олександр Коваленко пояснив, скільки таких комплексів потрібно, щоб закрити небо над Києвом.

– Тут потрібно дивитися на ті напрямки, звідки на сьогодні є найбільша загроза для Києва. Серед них північний, північно-східний, а також частково південний та південно-східний. На мою думку, для того, щоб повністю захистити таку напівсферу повітряного простору над Києвом, необхідно хоча би три батареї NASAMS, – розповів експерт.

З іншого боку Олександр Коваленко не виключає, що було б доцільним розмістити ці комплекси в інших містах, які не лише потерпають від російських ракетних обстрілів, а й де розташовані певні важливі об’єкти.

Щоб використовувати системами NASAMS, військовим потрібна спецпідготовка. Але в Україні на сьогодні вже є екіпажі, які зможуть працювати з цими зенітно-ракетними комплексами. Інакше відповідні системи нам би не передавали.

Олександр Коваленко пояснив, що не можна порівнювати системи NASAMS і нашу вітчизняну систему ППО. Можна сказати, що це різні світи.

За словами експерта, наша протиповітряна оборона ще радянського зразка. Це старі зенітно-ракетні комплекси і зенітні ракетно-гарматні комплекси малого, середнього та великого радіусу дії.

Вони забезпечують ешелоноване прикриття повітряного простору України. Олександр Коваленко розповів, що до повномасштабного вторгнення РФ в України була одна з найпотужніших систем ППО в Європі. Але технічно та технологічно – це вже минуле століття, техніка вчорашнього дня.

Попри це, варто зазначити, що наші військові максимально ефективно використовують наявну техніку для знищення ворожих російських об’єктів.

– NASAMS – зовсім інша система. Це універсальний комплекс, який може бути як стаціонарним, так і мобільним, використовувати різні типи ракетної зброї. Але найголовніше – комплекс NASAMS без жодних проблем і дуже швико інтегрується в чужорідні системи ППО. Чого не можна сказати про той же Залізний купол, який свого часу не змогли ефективно інтергувати у свою протиракетну оборону США. Тому для України Залізний купол не варіант – додав експерт.

Фото: Kongsberg