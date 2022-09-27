Сентябрь, 27 в 6:05

Ночью 27 сентября российские войска обстреляли Запорожье.

Вражеские ракеты попали в объекты инфраструктуры.

Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

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Поскольку есть риск повторных атак, руководитель областной военной администрации Александр Старух просит людей соблюдать меры безопасности, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 216-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Старух