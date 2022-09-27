Гатили по об’єктах інфраструктури: РФ обстріляла Запоріжжя
Фото: Генштаб ЗСУ
Уночі 27 вересня російські війська обстріляли Запоріжжя.
Ворожі ракети поцілили в об’єкти інфраструктури.
Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються.
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Оскільки є ризик повторних атак, керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух просить людей дотримуватись заходів безпеки, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 216-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олександр Старух