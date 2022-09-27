Гатили по об’єктах інфраструктури: РФ обстріляла Запоріжжя

Вересень, 27 в 6:05

Уночі 27 вересня російські війська обстріляли Запоріжжя.

Ворожі ракети поцілили в об’єкти інфраструктури.

Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються.

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Оскільки є ризик повторних атак, керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух просить людей дотримуватись заходів безпеки, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 216-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Старух