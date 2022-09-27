Над Николаевской областью сбили три иранских дрона-камикадзе

Сентябрь, 27 в 10:31

Утром 27 сентября около 08:00 силы противовоздушной обороны ВМС ВСУ уничтожили три иранских беспилотника-камикадзе Shahed-136, которыми Россия атаковала Николаевскую область.

Вражеские дроны уничтожены в районе Очакова, сообщают Воздушные силы Украины.

Это свидетельствует о том, что военнослужащие Военно-морских сил приобретают все больше опыта в уничтожении дронов-камикадзе.

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Накануне три таких иранских беспилотника-камикадзе наша ПВО сбила над Одесской областью.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 216-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Сергій Братчук