Над Николаевской областью сбили три иранских дрона-камикадзе
Утром 27 сентября около 08:00 силы противовоздушной обороны ВМС ВСУ уничтожили три иранских беспилотника-камикадзе Shahed-136, которыми Россия атаковала Николаевскую область.
Вражеские дроны уничтожены в районе Очакова, сообщают Воздушные силы Украины.
Это свидетельствует о том, что военнослужащие Военно-морских сил приобретают все больше опыта в уничтожении дронов-камикадзе.
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Накануне три таких иранских беспилотника-камикадзе наша ПВО сбила над Одесской областью.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 216-е сутки.
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Фото: Сергій Братчук