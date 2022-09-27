Над Миколаївською областю збили три іранські дрони-камікадзе
Вранці 27 вересня близько 08:00 сили протиповітряної оборони ВМС ЗСУ знищили три іранські безпілотники-камікадзе Shahed-136, якими Росія атакувала Миколаївську область.
Ворожі дрони знищено в районі Очакова, повідомляють Повітряні сили України.
Це свідчить про те, що військовослужбовці Військово-морських сил набувають все більше досвіду у знищенні дронів-камікадзе.
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Напередодні три таких іранських безпілотники-камікадзе наша ППО збила над Одеською областю.
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Фото: Сергій Братчук