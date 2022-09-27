Над Миколаївською областю збили три іранські дрони-камікадзе

Вересень, 27 в 10:31

Вранці 27 вересня близько 08:00 сили протиповітряної оборони ВМС ЗСУ знищили три іранські безпілотники-камікадзе Shahed-136, якими Росія атакувала Миколаївську область.

Ворожі дрони знищено в районі Очакова, повідомляють Повітряні сили України.

Це свідчить про те, що військовослужбовці Військово-морських сил набувають все більше досвіду у знищенні дронів-камікадзе.

Зараз дивляться

Напередодні три таких іранських безпілотники-камікадзе наша ППО збила над Одеською областю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 216-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Сергій Братчук