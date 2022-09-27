Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Над Миколаївською областю збили три іранські дрони-камікадзе

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Дрон-камікадзе, випущений по Одесі 25 вересня 2022

Вранці 27 вересня близько 08:00 сили протиповітряної оборони ВМС ЗСУ знищили три іранські безпілотники-камікадзе Shahed-136, якими Росія атакувала Миколаївську область.

Ворожі дрони знищено в районі Очакова, повідомляють Повітряні сили України.

Це свідчить про те, що військовослужбовці Військово-морських сил набувають все більше досвіду у знищенні дронів-камікадзе.

Зараз дивляться

Напередодні три таких іранських безпілотники-камікадзе наша ППО збила над Одеською областю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 216-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Сергій Братчук

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка