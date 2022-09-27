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Факты / Україна

Не перебрались на другой берег Днепра: ВСУ потопили еще одну баржу РФ возле Херсона

Татьяна Забожко, редактор ленты
Не перебрались на другой берег Днепра: ВСУ потопили еще одну баржу РФ возле Херсона
Фото: Pixabay

Украинская авиация накануне нанесла по врагу 10 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения – две с половиной сотни.

Летчики уничтожили вражеский беспилотный разведчик Орлан-10 в Баштанском районе Николаевской области.

Ракетно-артиллерийские подразделения в Херсонском и Бериславском районах поразили четыре очага сосредоточения вражеского вооружения, техники и столько же складов с боеприпасами.

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– В районе Херсона уничтожена еще одна баржа оккупантов вместе с надеждой наладить сообщение между берегами Днепра, – отмечают в Оперативном командовании Юг.

Кроме того, добавляют в ОК Юг, украинские защитники ударили и по позициям противовоздушной обороны армии РФ, и по мосту в Новой Каховке, где оккупанты пытались восстановить пропускные способности.

Подтвержденные потери врага составляют:

  • 77 российских военных,
  • шесть танков,
  • пять гаубиц, в том числе самоходная Мста-С,
  • три зенитных пушечно-ракетных комплекса Панцирь-С1,
  • 14 единиц автомобильной бронетехники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 216-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК ЮГ
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