Сентябрь, 27 в 9:02

Украинская авиация накануне нанесла по врагу 10 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения – две с половиной сотни.

Летчики уничтожили вражеский беспилотный разведчик Орлан-10 в Баштанском районе Николаевской области.

Ракетно-артиллерийские подразделения в Херсонском и Бериславском районах поразили четыре очага сосредоточения вражеского вооружения, техники и столько же складов с боеприпасами.

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– В районе Херсона уничтожена еще одна баржа оккупантов вместе с надеждой наладить сообщение между берегами Днепра, – отмечают в Оперативном командовании Юг.

Кроме того, добавляют в ОК Юг, украинские защитники ударили и по позициям противовоздушной обороны армии РФ, и по мосту в Новой Каховке, где оккупанты пытались восстановить пропускные способности.

Подтвержденные потери врага составляют:

77 российских военных,

шесть танков,

пять гаубиц, в том числе самоходная Мста-С,

три зенитных пушечно-ракетных комплекса Панцирь-С1,

14 единиц автомобильной бронетехники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 216-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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