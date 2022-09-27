Не перебрались на другой берег Днепра: ВСУ потопили еще одну баржу РФ возле Херсона
Украинская авиация накануне нанесла по врагу 10 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения – две с половиной сотни.
Летчики уничтожили вражеский беспилотный разведчик Орлан-10 в Баштанском районе Николаевской области.
Ракетно-артиллерийские подразделения в Херсонском и Бериславском районах поразили четыре очага сосредоточения вражеского вооружения, техники и столько же складов с боеприпасами.
– В районе Херсона уничтожена еще одна баржа оккупантов вместе с надеждой наладить сообщение между берегами Днепра, – отмечают в Оперативном командовании Юг.
Кроме того, добавляют в ОК Юг, украинские защитники ударили и по позициям противовоздушной обороны армии РФ, и по мосту в Новой Каховке, где оккупанты пытались восстановить пропускные способности.
Подтвержденные потери врага составляют:
- 77 российских военных,
- шесть танков,
- пять гаубиц, в том числе самоходная Мста-С,
- три зенитных пушечно-ракетных комплекса Панцирь-С1,
- 14 единиц автомобильной бронетехники.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 216-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.