Не дістались іншого берега Дніпра: ЗСУ потопили ще одну баржу РФ біля Херсона
Українська авіація напередодні завдала по ворогу 10 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи – дві з половиною сотні.
Льотчики знищили ворожий безпілотний розвідник Орлан-10 у Баштанському районі Миколаївської області.
Ракетно-артилерійські підрозділи в Херсонському й Бериславському районах уразили чотири осередки ворожого озброєння та техніки й стільки ж складів із боєприпасами.
– У районі Херсона знищено ще одну баржу окупантів разом із надією налагодити сполучення між берегами Дніпра, – зазначають в Оперативному командуванні Південь.
Крім того, додають в ОК Південь, українські захисники на Півдні вдарили й по позиціях протиповітряної оборони армії РФ, і по мосту в Новій Каховці, де окупанти намагались відновити пропускні спроможності.
Підтверджені втрати ворога становлять:
- 77 російських військових,
- шість танків,
- п’ять гаубиць, зокрема самохідна Мста-С,
- три зенітних гарматно-ракетних комплекси Панцир-С1,
- 14 одиниць автомобільної бронетехніки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 216-ту добу.
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