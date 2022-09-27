Не дістались іншого берега Дніпра: ЗСУ потопили ще одну баржу РФ біля Херсона

Вересень, 27 в 9:02

Українська авіація напередодні завдала по ворогу 10 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи – дві з половиною сотні.

Льотчики знищили ворожий безпілотний розвідник Орлан-10 у Баштанському районі Миколаївської області.

Ракетно-артилерійські підрозділи в Херсонському й Бериславському районах уразили чотири осередки ворожого озброєння та техніки й стільки ж складів із боєприпасами.

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– У районі Херсона знищено ще одну баржу окупантів разом із надією налагодити сполучення між берегами Дніпра, – зазначають в Оперативному командуванні Південь.

Крім того, додають в ОК Південь, українські захисники на Півдні вдарили й по позиціях протиповітряної оборони армії РФ, і по мосту в Новій Каховці, де окупанти намагались відновити пропускні спроможності.

Підтверджені втрати ворога становлять:

77 російських військових,

шість танків,

п’ять гаубиць, зокрема самохідна Мста-С,

три зенітних гарматно-ракетних комплекси Панцир-С1,

14 одиниць автомобільної бронетехніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 216-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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