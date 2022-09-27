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Факти / Україна

Не дістались іншого берега Дніпра: ЗСУ потопили ще одну баржу РФ біля Херсона

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Не дістались іншого берега Дніпра: ЗСУ потопили ще одну баржу РФ біля Херсона
Фото: Pixabay

Українська авіація напередодні завдала по ворогу 10 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи – дві з половиною сотні.

Льотчики знищили ворожий безпілотний розвідник Орлан-10 у Баштанському районі Миколаївської області.

Ракетно-артилерійські підрозділи в Херсонському й Бериславському районах уразили чотири осередки ворожого озброєння та техніки й стільки ж складів із боєприпасами.

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– У районі Херсона знищено ще одну баржу окупантів разом із надією налагодити сполучення між берегами Дніпра, – зазначають в Оперативному командуванні Південь.

Крім того, додають в ОК Південь, українські захисники на Півдні вдарили й по позиціях протиповітряної оборони армії РФ, і по мосту в Новій Каховці, де окупанти намагались відновити пропускні спроможності.

Підтверджені втрати ворога становлять:

  • 77 російських військових,
  • шість танків,
  • п’ять гаубиць, зокрема самохідна Мста-С,
  • три зенітних гарматно-ракетних комплекси Панцир-С1,
  • 14 одиниць автомобільної бронетехніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 216-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь
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