Вересень, 27 в 20:19

Іноземці, яких російські державні ЗМІ регулярно називають “міжнародними спостерігачами” на так званих референдумах у чотирьох областях України, порушують численні міжнародні принципи спостереження за голосуванням і займаються не більше ніж “політичним активізмом”.

Про це експерти в галузі процедур голосування розповіли американському телеканалу CNN.

– Те, що вони роблять, зовсім не є спостереженням за голосуванням… Це не що інше, як політична діяльність, яка маскується під спостереження за голосуванням, – сказав Антон Шеховцов, який пише звіти про фальшиве спостереження за виборчим процесом для Європейської платформи за демократичні вибори (ЄПДВ).

Російське державне інформаційне агентство ТАСС протягом останнього тижня регулярно цитувало спостереження людей, яких воно називає “міжнародними спостерігачами”, як “доказ” того, що псевдореферендуми, які проводяться в окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, є “вільними і справедливими”.

Зараз дивляться

– Перебуваючи тут, я на власні очі бачу, що люди голосують добровільно, – цитує ТАСС статтю німецького енергетика Штефана Шналлера, який говорив про “референдуми” в окупованій Запорізькій області.

ЄПДВ, яка просуває передову практику проведення голосування і спостереження за голосуванням, каже, що спостерігач за виборчим процесом ніколи не повинен екстраполювати індивідуальний досвід на чесність цього процесу.

– Спостерігачі не можуть належним чином оцінити голосування, якщо вони не є членами довгострокової місії зі спостереження і роблять публічні заяви, які ґрунтуються лише на їхньому обмеженому спостереженні, – заявили в ЄПДВ.

Так званий німецький спостерігач Шналлер був негайно звільнений його роботодавцем, німецькою енергетичною компанією Energie Waldeck-Frankenberg (EWF), через два дні після публікації матеріалу ТАСС. У заяві EWF йдеться про те, що поведінка Шналлера “явно порушує світогляд, моральні цінності та філософію компанії”.

Як відбувається спостереження за голосуванням

У 2005 році Організація Об’єднаних Націй схвалила низку принципів міжнародного спостереження за голосуванням.

Серед них було те, що місія міжнародних спостерігачів повинна поважати “суверенітет країни, що проводить голосування”, і що країна, яка приймає – у цьому випадку Україна – повинна надіслати запрошення міжнародним спостерігачам. Жодного з цих принципів у цьому випадку не було дотримано.

– Будь-які референдуми або вибори на території України можуть бути оголошені та проведені тільки владою цієї країни відповідно до національного законодавства та міжнародних стандартів, щоб мати будь-яку юридичну силу, – каже Катя Андруш, представник Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі (БДІП ОБСЄ), членом якої є Росія.

Андруш сказала в коментарі для CNN, що для цих “референдумів” “немає жодних правових підстав”.

ООН також чітко заявила, що “міжнародні місії зі спостереження за виборами не повинні приймати фінансування або інфраструктурну підтримку від уряду, за виборами якого ведеться спостереження”.

Цей принцип також регулярно порушується, кажуть експерти.

Ваятт Рід, американець, який працює на інше російське пропагандистське держінформагентство, цитується ТАСС як спостерігач на виборчій дільниці в Севастополі, в анексованому Криму. І він теж цитує свій анекдотичний досвід: “Усе, що я бачив досі, було дуже прозорим, дуже відкритим”.

Шеховцов з ЄПДВ сказав CNN, що для Росії це “добре налагоджений бізнес” – збирати солянку з так званих експертів, щоб надати фальшиву легітимність своїм голосуванням.

– Вони роблять це постійно. Вони відправили подібних спостерігачів на так званий референдум у Криму в березні 2014 року, – сказав він.

Шеховцов також пояснив, де Кремль бере проросійських експертів.

– Зазвичай вони посилають людей, які так чи інакше пов’язані з різними російськими діячами. Людей із російських мереж впливу на Заході. Іноді ці люди фактично проживають у Росії, тобто вони не живуть у своїх країнах. Іноді це політики, переважно з периферії, тобто крайні праві та крайні ліві. Іноді вони використовують журналістів, різних активістів, – розповідає експерт.

Принаймні один із так званих спостерігачів, на якого посилається ТАСС, входить до списку відомих “фальшивих” та “упереджених” спостерігачів, який веде ЄПДВ.

ЄПДВ заявило, що Янлісберт Веласко, який раніше “спостерігав” за російськими парламентськими “виборами” в анексованому Криму, відповідає її критеріям “фальшивого” спостерігача. ТАСС цитує Веласко як спостерігача з Венесуели, який заявив, що жителі окупованого Донецька не заперечують проти того, що їхні бюлетені не є секретними.

Інший приклад – Джанфранко Вестуто, якого ТАСС називає “італійським спостерігачем”. Виступаючи в суботу, він, схоже, поспішив із висновками про результати референдуму. Хоча голосування закінчується у вівторок, Вестуто назвав процес у Донбасі “добровільним і вільним возз’єднанням із Росією”. Вестуто – маловідомий пропутінський італійський політик, який заснував відділення ультраправої партії Лега.

– Вони не є спостерігачами на виборах. Це просто політичний активізм. Це політична діяльність. Це не має жодного стосунку до спостереження за голосуванням, – сказав Шеховцов.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що псевдореферендуми в Україні є “кричущим порушенням міжнародного права”.

– Проведені Росією фіктивні референдуми не мають жодної легітимності і є кричущим порушенням міжнародного права. Ці землі належать Україні, – написав глава НАТО у Twitter.

Столтенберг додав, що перед написанням твіту мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, у розмові з яким він “ясно дав зрозуміти, що союзники по НАТО непохитно підтримують суверенітет і право України на самооборону”.