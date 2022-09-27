Сентябрь, 27 в 7:41

Сотрудники Запорожской атомной электростанции не желают сотрудничать с врагом и пытаются выехать с временно захваченных оккупантами территорий.

Как отметили 27 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, в частности, оккупированная часть Херсонской области полностью закрыта на въезд и выезд.

Сейчас ситуация на Запорожской АЭС остается напряженной.

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Добавим, что накануне руководитель МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси во время выступления в Вене на пленарном заседании Генеральной конференции Международного агентства по ядерной энергии в очередной раз заявил о необходимости создания зоны ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

По его словам, это предложение, озвученное на прошлой неделе на встрече высокого уровня в Нью-Йорке, имело сильную международную поддержку.

Продолжаются детальные переговоры по этому вопросу у Рафаэля Мариано Гросси и с Украиной и РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 216-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ, IAEA