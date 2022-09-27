Ситуація напружена: співробітники ЗАЕС намагаються виїхати з окупованої території
Співробітники Запорізької атомної електростанції не бажають співпрацювати з ворогом та намагаються виїхати з тимчасово захоплених окупантами територій.
Однак, як наголосили 27 вересня в Генеральному штабі Збройних сил України, зокрема, окупована частина Херсонської області повністю закрита на в’їзд та виїзд.
Нині ж ситуація на Запорізькій АЕС залишається напруженою.
Додамо, що напередодні керівник МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі під час виступу у Відні на пленарному засіданні Генеральної конференції Міжнародного агентства з ядерної енергії вкотре наголосив на необхідності створення зони ядерної безпеки на Запорізькій АЕС.
За його словами, ця пропозиція, озвучена минулого тижня на зустрічі високого рівня в Нью-Йорку, мала потужну міжнародну підтримку.
Тривають детальні перегори з цього питання в Рафаеля Маріано Гроссі і з Україною та РФ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 216-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ, IAEA