Україна веде переговори з РФ щодо обміну полоненими “всі на всіх” – Буданов
Зараз Україна веде переговори з Росією щодо обміну полоненими за формулою “всіх на всіх”.
Про це під час зустрічі із представниками родин українських полонених заявив голова ГУР Міноборони Кирило Буданов.
– Україна продовжує працювати над обмінами полонених, ця робота ніколи не припиняється. Зокрема, тривають переговори щодо обміну “всіх на всіх”, – повідомив він.
Також Буданов зазначив, що переговорний процес щодо обміну військовополоненими є досить виснажливим. Так, крайній обмін, коли в Україну повернулося 215 воїнів, готувався понад два місяці.
Крім того, секретар Координаційного штабу Дмитро Усов зазначив, що “Україна працює, щоби повернути кожного військовополоненого”.
– Багато речей не можна розкривати зараз, а лише в кінці, після повернення всіх наших воїнів, – додав він.
Нагадаємо, що Україна змогла повернути з РФ 215 полонених військових, серед яких 124 офіцери. Серед звільнених – чимало бійців полку Азов, Нацгвардії, СБУ та морських піхотинців.
Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими