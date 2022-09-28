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Факти / Україна

Україна веде переговори з РФ щодо обміну полоненими “всі на всіх” – Буданов

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Україна веде переговори з РФ щодо обміну полоненими “всі на всіх” – Буданов

Зараз Україна веде переговори з Росією щодо обміну полоненими за формулою “всіх на всіх”.

Про це під час зустрічі із представниками родин українських полонених заявив голова ГУР Міноборони Кирило Буданов.

– Україна продовжує працювати над обмінами полонених, ця робота ніколи не припиняється. Зокрема, тривають переговори щодо обміну “всіх на всіх”, – повідомив він.

Також Буданов зазначив, що переговорний процес щодо обміну військовополоненими є досить виснажливим. Так, крайній обмін, коли в Україну повернулося 215 воїнів, готувався понад два місяці.

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Крім того, секретар Координаційного штабу Дмитро Усов зазначив, що “Україна працює, щоби повернути кожного військовополоненого”.

– Багато речей не можна розкривати зараз, а лише в кінці, після повернення всіх наших воїнів, – додав він.

Нагадаємо, що Україна змогла повернути з РФ 215 полонених військових, серед яких 124 офіцери. Серед звільнених – чимало бійців полку Азов, Нацгвардії, СБУ та морських піхотинців.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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