Сентябрь, 29 в 12:22

Российские войска при обстреле Днепропетровской области утром 29 сентября попали в объект промышленной инфраструктуры Зеленодольской общины.

По Криворожскому району россияне ударили запрещенными кассетными снарядами из Ураганов.

Оккупанты ранили работников предприятия, которые в момент вражеской атаки, около восьми утра, как раз шли на работу.

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– Люди просто шли на работу, когда россияне направили на них свои Ураганы… – подчеркивает руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.

Сначала было известно о 13 раненых. А через несколько часов количество пострадавших возросло до 19.

Повреждено административное здание.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 218-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Минобороны РФ