Били из Ураганов, когда люди шли на работу: в Зеленодольской общине 19 раненых
Российские войска при обстреле Днепропетровской области утром 29 сентября попали в объект промышленной инфраструктуры Зеленодольской общины.
По Криворожскому району россияне ударили запрещенными кассетными снарядами из Ураганов.
Оккупанты ранили работников предприятия, которые в момент вражеской атаки, около восьми утра, как раз шли на работу.
– Люди просто шли на работу, когда россияне направили на них свои Ураганы… – подчеркивает руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.
Сначала было известно о 13 раненых. А через несколько часов количество пострадавших возросло до 19.
Повреждено административное здание.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 218-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Валентин Резниченко
Фото: Минобороны РФ