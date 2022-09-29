Били з Ураганів, коли люди йшли на роботу: у Зеленодольській громаді 19 поранених

Вересень, 29 в 12:22

Російські війська під час обстрілу Дніпропетровської області вранці 29 вересня поцілили в об’єкт промислової інфраструктури Зеленодольської громади.

По Криворізькому району росіяни вдарили забороненими касетними снарядами з Ураганів.

Окупанти поранили працівників підприємства, які в момент ворожої атаки, близько восьмої ранку, саме йшли на роботу.

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– Люди просто йшли на роботу, коли росіяни спрямували на них свої Урагани… – наголошує керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Спершу було відомо про 13 поранених. А за кілька годин кількість постраждалих зросла до 19.

Пошкоджено адміністративну будівлю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 218-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Міноборони РФ