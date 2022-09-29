Сентябрь, 29 в 7:51

29 сентября в районы ведения боевых действий на территории Украины продолжают прибывать только что мобилизованные россияне.

Как подчеркивают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, личный состав, который РФ бросает воевать, – низкоквалифицирован.

По информации, имеющейся в распоряжении украинской стороны, 26 сентября в Лиман Донецкой области не доехали семь российских танков, потому что два из них по дороге попали в ДТП.

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– Кроме того, экипажи, сформированные в РФ, не прошли должной огневой подготовки с применением штатного вооружения танков, – добавляют в Генштабе ВСУ.

Также российское военное руководство, чтобы восполнять потери в живой силе, продолжает комплектовать свои подразделения за счет заключенных.

Есть информация, что 30 сентября в учебном центре на территории Ростовской области завершится подготовка около 400 человек.

27 сентября из Севастополя в Херсонскую область направили 2 тыс. мобилизованных из Крыма.

Военные комиссары на временно оккупированной территории Крыма в первую очередь призывают в ряды российских войск крымских татар.

Так, 26 сентября только в Сакском районе мобилизовали 21 крымского татарина.

Военнослужащие в соответствии с полученным распоряжением должны направлять их в те боевые части, которые сосредоточены в районах, где продолжаются наиболее интенсивные бои.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 218-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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