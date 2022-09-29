Мобілізовані росіяни потрапили в ДТП, поки їхали на танках у бік Лимана

Вересень, 29 в 7:51

29 вересня до районів ведення бойових дій на території України продовжують прибувати щойно мобілізовані росіяни.

Як наголошують у Генеральному штабі Збройних сил України, особовий склад, який РФ кидає воювати, – низькокваліфікований.

За інформацією, яка є в розпорядженні української сторони, 26 вересня до Лимана Донецької області не доїхало сім російських танків, бо два з них по дорозі потрапили в ДТП.

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– Крім того, екіпажі, які сформували в РФ, не пройшли належної вогневої підготовки із застосуванням штатного озброєння танків, – додають в Генштабі ЗСУ.

Також російське військове керівництво, щоб поповнювати втрати в живій силі, продовжує комплектувати свої підрозділи за рахунок ув’язнених.

Є інформація, що 30 вересня в навчальному центрі на території Ростовської області завершиться підготовка близько 400 осіб такої категорії.

27 вересня із Севастополя до Херсонської області спрямували 2 тис. мобілізованих із Криму.

Військові комісари на тимчасово окупованій території Криму в першу чергу призивають до лав російських військ кримських татар.

Так, 26 вересня лише в Сакському районі мобілізували 21 кримського татарина.

Військкоми відповідно до отриманого розпорядження мають спрямовувати їх до тих бойових частин, що зосереджені в районах, де тривають найбільш інтенсивні бої.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 218-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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