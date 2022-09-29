Сентябрь, 29 в 12:48

Служба безопасности Украины установила, что приказ захватить Мариуполь (Донецкая область) и штурмовать металлургический комбинат Азовсталь отдал российский генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Как уточнили в пресс-службе СБУ, он командует 8 гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа ВС РФ.

Спецслужба идентифицировала личность военного преступника в ходе следственно-оперативных действий.

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Как установило следствие, с февраля 2022 года, то есть с начала полномасштабной войны, Мордвичев руководил захватом Донецкой области. Он лично участвовал в боевых действиях.

Этому российскому генералу подчиняется ряд подразделений оккупантов: так называемый “1 армейский корпус народной милиции”, мотострелковые бригады террористического образования “ДНР”, танковый батальон, а также батальон Сомали, разведывательный батальон Спарта и наемники ЧВК Вагнера.

Мордвичев осуществлял военное планирование для этих формирований и управлял ими во время боев.

Как отметили в СБУ, именно он отдал приказ захватить Мариупольский район и Мариуполь. По указанию Мордвичева российская армия разрушала инфраструктуру и убивала мирных украинцев.

– Находясь на территории оккупированной части Мариуполя, Мордвичев провел совещание с Кадыровым, утвердив план окончательного захвата города, блокировки и последующего штурма Азовстали с безжалостным убийством украинцев, которые оставались внутри, — уточнили в СБУ.

При руководстве и контроле генерала РФ оккупанты издевались и совершали зверства против украинских военных, а также местного населения.

Мордвичеву уже объявлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, если оно привело к гибели людей); ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны); ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору).

Как информировали в горсовете Мариуполя, в городе вследствие постоянных жестоких обстрелов российской армии разрушено 90% инфраструктуры. Там все еще остаются около 100 тыс. жителей.

Из-за обстрелов в Мариуполе погибли десятки тысяч человек. Точное количество жертв российской агрессии пока не известно.

Фото: Мариупольский горсовет