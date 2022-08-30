Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

В Мариуполе из-за российской войны убиты около 87 тыс. человек – данные морга

Анастасия Гевко, редактор ленты
Требует проверки
В Мариуполе из-за российской войны убиты около 87 тыс. человек – данные морга
Фото: Depositphotos

В результате войны, развязанной российскими агрессорами, в Мариуполе убито около 87 тыс. человек. При этом данные – не остаточные, так как не учитывают неопознанные тела. 

Об этом со ссылкой на данные Ильичевского морга сообщил президент Мариупольского телевидения Николай Осиченко, пишет ДнепрTV.

– Почему сто тысяч? Потому что по данным Ильичевского морга, по состоянию на несколько дней назад было задокументировано 87 тысяч погибших в Мариуполе. Есть еще база данных по непознанным. Неизвестные тела мирных жителей перекапывают в братских могилах. По состоянию на сегодняшний день таких людей 26 тысяч 750 человек, – рассказал он.

Базу погибших, имена которых установить пока не удалось, ведет Новоазовская прокуратура. Уточняется также, что кроме Ильичевского морга есть другие.

Сейчас смотрят

– Мы получаем ужасные цифры, но это не все. Эксгумация тел в могилках во дворах и под завалами зданий еще не закончилась. Много людей, от которых не осталось ничего. Цифры из Мариуполя ужасающие, – подчеркнул Осиченко.

Читайте
Оккупанты заманивают мариупольцев в город: за два месяца вернулись почти 20 тыс. граждан

Источник: ДнипроTV

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка