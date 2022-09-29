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Факти / Україна

СБУ встановила генерала РФ, який наказав бомбити Маріуполь та штурмувати Азовсталь

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Азовсталь

Служба безпеки України встановила, що захопити місто Маріуполь (Донецька область) та штурмувати металургійний комбінат Азовсталь наказав російський генерал-лейтенант Андрій Мордвічев.

Як уточнили в пресслужбі СБУ, він командує 8 гвардійською загальновійськовою армією Південного військового округу ЗС РФ.

Спецслужба ідентифікувала особу воєнного злочинця під час слідчо-оперативних дій.

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Як встановило слідство, з лютого 2022 року, тобто від початку повномасштабної війни, Мордвічев керував захопленням Донецької області. Він особисто брав участь у бойових діях.

Фото: СБУ

Цьому російському генералу підпорядковується низка підрозділів окупантів: так званий “1 армійський корпус народної міліції”, мотострілкові бригади терористичного утворення “ДНР”, танковий батальйон, а також батальйон Сомалі, розвідувальний батальйон Спарта та найманці ПВК Вагнера.

Мордвічев здійснював воєнне планування для цих формувань та управляв ними під час боїв.

Як наголосили в СБУ, саме він віддав наказ захопити Маріупольський район та місто Маріуполь. За вказівкою Мордвічева російська армія руйнувала інфраструктуру та вбивала мирних українців.

– Перебуваючи на території окупованої частини Маріуполя, Мордвічев провів нараду із Кадировим, затвердивши план остаточного захоплення міста, блокування та подальшого штурму Азовсталі з безжалісним убивством українців, які залишалися всередині, – уточнили в СБУ.

За керівництва та контролю генерала РФ окупанти знущалися та чинили звірства проти українських військових, а також місцевого населення.

Мордвічеву вже оголошено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, якщо вони призвели до загибелі людей); ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни); ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою).

Як інформували в міськраді Маріуполя, в місті через постійні жорстокі обстріли російської армії зруйновано 90% інфраструктури. Там все ще залишаються близько 100 тис. мешканців.

Внаслідок обстрілів у Маріуполі загинули десятки тисяч людей. Точна кількість жертв російської агресії наразі не відома.

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Фото: Маріупольська міськрада

Джерело: СБУ
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