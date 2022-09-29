Вересень, 29 в 12:48

Служба безпеки України встановила, що захопити місто Маріуполь (Донецька область) та штурмувати металургійний комбінат Азовсталь наказав російський генерал-лейтенант Андрій Мордвічев.

Як уточнили в пресслужбі СБУ, він командує 8 гвардійською загальновійськовою армією Південного військового округу ЗС РФ.

Спецслужба ідентифікувала особу воєнного злочинця під час слідчо-оперативних дій.

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Як встановило слідство, з лютого 2022 року, тобто від початку повномасштабної війни, Мордвічев керував захопленням Донецької області. Він особисто брав участь у бойових діях.

Цьому російському генералу підпорядковується низка підрозділів окупантів: так званий “1 армійський корпус народної міліції”, мотострілкові бригади терористичного утворення “ДНР”, танковий батальйон, а також батальйон Сомалі, розвідувальний батальйон Спарта та найманці ПВК Вагнера.

Мордвічев здійснював воєнне планування для цих формувань та управляв ними під час боїв.

Як наголосили в СБУ, саме він віддав наказ захопити Маріупольський район та місто Маріуполь. За вказівкою Мордвічева російська армія руйнувала інфраструктуру та вбивала мирних українців.

– Перебуваючи на території окупованої частини Маріуполя, Мордвічев провів нараду із Кадировим, затвердивши план остаточного захоплення міста, блокування та подальшого штурму Азовсталі з безжалісним убивством українців, які залишалися всередині, – уточнили в СБУ.

За керівництва та контролю генерала РФ окупанти знущалися та чинили звірства проти українських військових, а також місцевого населення.

Мордвічеву вже оголошено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, якщо вони призвели до загибелі людей); ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни); ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою).

Як інформували в міськраді Маріуполя, в місті через постійні жорстокі обстріли російської армії зруйновано 90% інфраструктури. Там все ще залишаються близько 100 тис. мешканців.

Внаслідок обстрілів у Маріуполі загинули десятки тисяч людей. Точна кількість жертв російської агресії наразі не відома.

Фото: Маріупольська міськрада