Сентябрь, 29 в 14:52

В Ирпене (Киевская область) начали сносить первую многоэтажку, пострадавшую от обстрелов российских войск.

Речь идет о пятиэтажном доме на Гостомельском шоссе, что рядом с известным ЖК Ирпенские Липки, которые также значительно пострадали во время боев.

С момента деоккупации этот район Ирпеня стал местом, куда посмотреть на последствия российского вторжения съезжались иностранные делегации: в частности, госсекретарь США Энтони Блинкен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и многие другие. Фото на фоне этого дома делали известные актеры, спортсмены и исполнители.

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Его легко узнать по флагу, который жильцы оставили на одном из разрушенных балконов. Именно это здание первым в Ирпене пострадало от авиаудара российских войск. Это произошло в начале марта, а затем его неоднократно обстреливали. Потому и решили первым демонтировать, чтобы на этой территории построить новый.

Процесс сноса будет продолжаться в течение недели. По информации городского головы Александра Маркушина, далее город будет разрабатывать проектную документацию на новое строительство и будет искать финансирование для реализации проекта.

– До конца следующего месяца мы планируем демонтировать в Ирпене пять многоэтажек. У нас есть на эти дома проекты от застройщиков, и будем искать меценатов, спонсоров, государственные программы, чтобы начать восстановление. Я не вижу смысла ждать и жить в развалинах. Город должен возрождаться, – отметил Маркушин.

В Ирпене сносят первую многоэтажку, разрушенную войсками РФ / 7 фотографий

Ирпень оставался под оккупацией войск РФ в течение марта. Как сообщали в Офисе генпрокурора, в городе повреждено 70% инфраструктуры, в том числе 885 объектов полностью разрушены.

В ходе расследования преступлений оккупантов эксперты обнаружили в Ирпене не менее 290 тел.

По оценкам городских властей Ирпеня, для восстановления города необходимо около $1 млрд. В начале мая Ирпень посетили около 120 архитекторов, которые будут работать над стратегией восстановления населенного пункта. К этому процессу также планируют присоединиться страны Западных Балкан.