Вересень, 29 в 14:52

В Ірпені (Київська область) почали зносити першу багатоповерхівку, яка постраждала від обстрілів російських військ.

Йдеться про п’ятиповерховий будинок на Гостомельському шосе, що поруч із відомим ЖК Ірпінські Липки, які теж значно постраждали під час боїв.

З часу деокупації цей район Ірпеня став місцем, куди подивитися на наслідки російського вторгнення з’їжджались іноземні делегації: зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та чимало інших. Фото на фоні цього будинку робили відомі актори, спортсмени та виконавці.

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Його легко впізнати за прапором, який мешканці залишили на одному зі зруйнованих балконів. Саме цей будинок першим в Ірпені постраждав від авіаудару російських військ. Це сталось на початку березня, а далі його неодноразово обстрілювали. Тому і вирішили першим демонтувати, аби на цій території збудувати новий.

Процес знесення триватиме впродовж тижня. За інформацією міського голови Олександра Маркушина, далі місто розроблятиме проєктну документацію на нове будівництво та шукатиме фінансування для реалізації проєкту.

– До кінця наступного місяця ми плануємо демонтувати в Ірпені п’ять багатоповерхівок. У нас є на ці будинки проєкти від забудовників, і будемо шукати меценатів, спонсорів, державні програми, щоб почати відбудову. Я не бачу сенсу чекати і жити в руїнах. Місто має відроджуватись, – зазначив Маркушин.

В Ірпені зносять першу багатоповерхівку, зруйновану військами РФ / 7 фотографий

Ірпінь перебував під окупацією військ РФ протягом березня. Як повідомляли в Офісі генпрокурора, в місті пошкоджено 70% інфраструктури, зокрема 885 об’єктів повністю зруйновано.

Під час розслідування злочинів окупантів експерти виявили в Ірпені щонайменше 290 тіл.

За оцінками міської влади Ірпеня, для відбудови міста необхідно близько $1 млрд. На початку травня Ірпінь відвідали близько 120 архітекторів, які працюватимуть над стратегією відновлення населеного пункту. До цього процесу також планують долучитися країни Західних Балкан.