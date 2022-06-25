Июнь, 25 в 17:48

По подсчетам Киевской школы экономики, в результате российской агрессии уничтожено или повреждено 44 млн квадратных метров жилых площадей, в деньгах ущерб — почти 40 млрд грн.

И это лишь приблизительные подсчеты, реальные цифры могут быть больше. Владельцы поврежденных домов и квартир на деоккупированных территориях не знают, что делать.

Весной власти активно декларировали: всем выплатят компенсации за разрушенное. Впрочем, уже заканчивается июнь, а законодательно механизм денежной оценки ущерба и выплаты долгожданных возмещений до сих пор не был принят.

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Ни закона, ни денег в бюджете на компенсации

Сейчас в Верховной раде дорабатывают долгожданный законопроект 7198. Его инициатор нардеп Елена Шуляк в эфире телемарафона объяснила задержку: документ готовится ко второму чтению, к нему подали более 700 правок и все нужно обработать.

– В первую очередь семьи военных, многодетные семьи и люди с инвалидностью будут иметь право первоначально получить компенсацию. Мы очень хотим, чтобы работала наша экономика, украинские производители строительных материалов, украинские строители. Поэтому предусмотрели, что если жилье полностью разрушено, ты не можешь получить деньги. Ты получаешь квадратные метры, чтобы остаться и работать в Украине. На ремонты мы предусмотрели денежные компенсации, – отмечает руководитель партии Слуга народа Елена Шуляк.

В министерстве развития общин и территорий Украины также отмечают, что объемы уничтоженного очень большие, поэтому сейчас важно все правильно задокументировать. Накануне правительство наконец-то одобрило единую форму подачи заявлений о поврежденном имуществе.

У каждого гражданина, которому повредили или разрушили жилье, будет цифровой документ, подтверждающий его ущерб, впоследствии он должен отразиться в Дії. Также был принят механизм работы комиссий, обследующих здания.

— По состоянию на сегодняшний день на деоккупированных территориях – это Киевщина, Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Житомирщина – мы имеем уже 35% разрушенных объектов, по которым уже зафиксирован факт разрушений. Зачем это делается: в дальнейшем необходимо будет сделать четкий и прозрачный механизм для получения этой компенсации, потому что изуродованного жилья очень много, людей много, мы стараемся сделать максимально понятный механизм, чтобы людям не нужно было доносить какие-то документы, что-то дополнительно подтверждать, – объясняет задержку заместитель министра Минрегиона Наталья Козловская.

Наконец-то честно в правительстве признались, в государственном бюджете денег, а это по меньшей мере 40 млрд, на выплату компенсаций сейчас нет.

Поэтому полноценный процесс возмещения начнется после того, как конфискованные на Западе российские средства поступят Украине. Но когда это произойдет, даже прогнозировать никто не берется.

– Мы понимаем, что не получим эти средства быстро, и понимаем, что сейчас нам нужно готовиться к отопительному сезону, поэтому правительство из государственного бюджета выделяет средства из резервного фонда для оперативного восстановления. И сейчас в Киевской области, Житомирской, Сумской, Черниговской мы видим, как быстро разминировали территории, как быстро восстанавливается транспортное сообщение, восстановление электроснабжения. Сейчас производятся максимально текущие ремонты, где можно быстро заменить окна, быстро починить крышу, чтобы подготовить здания к отопительному сезону. У нас впереди еще несколько месяцев, – отмечает нардеп Елена Шуляк.

Начинаем восстановление своими силами

Тем временем в разбитом рашистами Ирпене люди уже начинают понимать, средств на восстановление скоро не получат. Многие ОСМД открывают публичное собрание средств на необходимые ремонты, чтобы к осени успеть сделать хоть что-нибудь.

Жительница Ирпеня Анна рассказывает, что в ее дом прилетело 6 снарядов. Частично уничтожены бетонные перекрытия, окна и двери, разрушены вентиляционные каналы и шахты.

Жители самостоятельно начали восстановление. Восстановили все коммуникации, накрыли поврежденную крышу пленкой. Но от ливней и ветра все быстро рушится, уже замокли стены подъездов.

– Ждать помощи от государства мы уже не можем, сегодня нет установленного и регламентированного порядка действий в таких ситуациях. Нам нужно успеть к осени провести критические работы по замене крыши и восстановлению стен, иначе 44 семьи могут оказаться на улице. Мы прилагаем максимальные усилия для восстановления нашего жилья, но самостоятельно не можем справиться, – сетует владелица жилья в Ирпене.

В Минрегионе говорят, компенсации за восстановленное самостоятельно жилье обязательно будут. Для того чтобы люди могли самостоятельно приступить к восстановлению, сначала необходимо задокументировать разрушение.

Для этого обратиться в орган местного самоуправления любым способом. Они должны создать комиссию из трех человек, один должен иметь строительное образование, выехать на место и зафиксировать все в акте. Копию предоставить владельцу жилья.

– Если гражданин готов начать восстановительные работы самостоятельно, то этого акта фиксации будет достаточно для начала работ. Мы очень рады, что граждане заявляют самостоятельно начинать работы, законодательство предусматривает выплаты компенсаций всем в зависимости от повреждений, – объясняет заместитель министра Минрегиона Наталья Козловская.

Как перестраховаться, чтобы точно претендовать на компенсацию: советы юриста

Адвокат Андрей Ярмольский напоминает, если вы еще не подали заявку в Дії о повреждении или уничтожении жилой площади, это нужно сделать уже, не дожидаясь принятия закона или окончания боевых действий.

Можно сделать все офлайн – через Центр предоставления административных услуг. Для этого следует подготовить следующие документы:

заявление о проведении обследования жилья и выплате денежной компенсации (установленной формы);

копию документа, удостоверяющего личность;

копию номера учетной карточки налогоплательщика;

нотариально заверенные копии документов, подтверждающих право собственности на жилье или информационную справку или копию выписки из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, которую можно оформить также онлайн.

— Чтобы надлежащим образом доказать факт разрушения и объемы, необходимо зафиксировать повреждение имущества посредством актов уничтожения/повреждений, составленных работниками ГСЧС, местных властей или военных администраций. Если зафиксировать повреждение/уничтожение временно невозможно, нужно составить акт описания повреждений самостоятельно, попросив подписать его, например, соседей. Следует сделать также фото/видео повреждений, – советует адвокат Андрей Ярмольский.

Если жители готовы начинать восстановление самостоятельно, до сих пор не дождались комиссии от города или села, могут сделать обследование за свой счет. Для этого заказать экспертный осмотр у лицензированной компании, перечень таких есть на сайте Минрегиона.

Их вывод тоже будет основанием для выплаты компенсации. А после начала строительных работ обязательно необходимо фиксировать все расходы, собирать чеки на материалы, услуги строителей, заключать официальные договоры и фиксировать все акты приемки-передачи оказанных услуг.

К таким масштабам разрушений государство было не готово, поэтому по возможности владельцы должны брать ответственность на себя за восстановление своего жилья.