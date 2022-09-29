Сентябрь, 29 в 0:25

Беларусь получит мощный ответ от украинских Вооруженных сил, если допустит отправку белорусских или российских войск с на северном направлении Украины.

Об этом в интервью Настоящему времени рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Его спросили, возможно ли новое наступление со стороны Беларуси российской или белорусской армии.

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– Мы понимаем, что Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию со стороны Беларуси. Нам все известно. Даже недавняя встреча в Сочи была на эту тему. Не думаю, что Лукашенко примет такое решение. Но если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат такой ответ, на который не рассчитывали, — сказал Алексей Данилов.

Подготовка на территории Беларуси свидетельствует, что страна готовится к приему военных эшелонов из России. В частности, сейчас осуществляется проверка мест погрузки и выгрузки на железнодорожных станциях с привлечением должностных лиц, проведение ремонта погрузочно-разгрузочных платформ и автомобильных подходов к этим станциям.

Ранее военный эксперт и полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник объяснил, что это может свидетельствовать о желании повторного нападение с территории Беларуси, которое может развиваться в направлении Киева.