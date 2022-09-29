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Факти / Україна

Якщо війська підуть на Україну з Білорусі, то буде відповідь, на яку не чекають – Данілов

Ілля Нежигай, редактор стрічки
олексій данілов
Фото: УНІАН

Білорусь отримає потужну відповідь від українських Збройних сил, якщо допустить відправлення білоруських або російських військ на північному напрямку України.

Про це в інтерв’ю Настоящему времени розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Його запитали, чи можливий новий наступ з боку Білорусі російської або білоруської армії.

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– Ми розуміємо, що Путін щодня тисне на Лукашенка, щоб той почав збройну агресію з боку Білорусі. Нам усе відомо. Навіть нещодавня зустріч у Сочі була на цю тему. Не думаю, що Лукашенко прийме таке рішення. Але якщо з боку Білорусі йтимуть війська, як це було 24 лютого, вони отримають таку відповідь, на яку не розраховували, – сказав Олексій Данілов.

Підготовка на території Білорусі свідчить, що країна готується до прийому військових ешелонів із Росії. Зокрема, наразі здійснюється перевірка місць навантаження і вивантаження на залізничних станціях із залученням посадових осіб, проведення ремонту вантажно-розвантажувальних платформ та автомобільних підходів до цих станцій.

Раніше військовий експерт і полковник Збройних сил України Петро Черник пояснив, що це може свідчити про бажання повторного нападу з території Білорусі, який може розвиватися в напрямку Києва.

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