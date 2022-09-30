Рамштайн соберется на заседание по Украине 12 октября – посол США при НАТО

Сентябрь, 30 в 6:45

Контактная группа по обороне Украины, которую возглавляют США, в следующий раз встретится 12 октября в Брюсселе, в преддверии встречи министров обороны Альянса, которая запланирована на 13 октября. Об этом журналистам сообщила посол США при НАТО Джулиан Смит, напомнив, что так называемый формат Рамштайн объединяет более полусотни стран мира.

Джулиан Смит ответила на вопрос журналистов, чего ожидать от предстоящей встречи и может ли рассчитывать Украина на получение дальнобойных установок, достигающих целей на расстоянии 300 километров, а также западных танков и боевых самолетов.

– Я не могу точно сказать, как будет выглядеть будущая помощь. Я могу сказать, что она будет продолжать поступать от Соединенных Штатов, а также от других стран-союзников по НАТО. Я не вижу, чтобы этот процесс останавливался, и он будет дальше развиваться. Мы будем базировать эти списки на том, что есть и что нужно Украине. И мы постоянно находим способы объединить эти два аспекта вместе, – отметила Джулиан Смит.

Посол также отметила, что США и их союзники находятся в постоянном почти ежедневном контакте с украинским военно-политическим руководством, чтобы определить, что именно нужно украинским армейцам на местах.