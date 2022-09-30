Рамштайн збереться на засідання щодо України 12 жовтня – посол США при НАТО

Вересень, 30 в 6:45

Контактна група з питань оборони України, яку очолюють США, наступного разу зустрінеться 12 жовтня в Брюсселі, у переддень зустрічі міністрів оборони Альянсу, що запланована на 13 жовтня. Про це журналістам повідомила посол США при НАТО Джуліан Сміт, нагадавши, що так званий формат Рамштайн об’єднує понад півсотні країн світу.

Джуліан Сміт відповіла на запитання журналістів, чого очікувати від майбутньої зустрічі і чи може розраховувати Україна на отримання далекобійних установок, що досягають цілей на відстані 300 кілометрів, а також західних танків, бойових літаків.

– Я не можу точно сказати, як виглядатиме майбутня допомога. Я можу сказати, що вона продовжуватиме надходити від Сполучених Штатів, також від інших країн-союзників по НАТО. Я не бачу, щоб цей процес зупинявся, і він надалі розвиватиметься. Ми будемо базувати ці списки на тому, що є і що потрібно Україні. І ми постійно знаходимо способи об’єднати ці два аспекти разом, – зазначила Джуліан Сміт.

Посол також зауважила, що США та їхні союзники перебувають у постійному, майже щоденному контакті з українським військово-політичним керівництвом, аби визначити, що саме потрібно українським армійцям на місцях.