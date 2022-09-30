РФ может готовиться к использованию белорусских аэродромов – Генштаб ВСУ
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины предполагают, что Россия может готовиться к использованию белорусских аэродромов.
Опосредованно об этом могут свидетельствовать последние действия, происходящие на территории Беларуси, считают в Генштабе ВСУ.
В частности, уже десятый день, начиная с 21 сентября, там идет проверка средств радиотехнического обеспечения аэродромной сети.
Кроме того, добавляют в Генштабе ВСУ, произошла ротация авиационных подразделений совместного учебного центра подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны ВС РБ и РФ.
Согласно данным, которые есть в распоряжении украинской стороны, в Беларуси заменили три из четырех имеющихся многоцелевых истребителей Су-30М.
Угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси по состоянию на 30 сентября не уменьшается.
Напомним, что сейчас в Беларуси идет подготовка и на железной дороге.
В частности, на станциях проверяют места погрузки и выгрузки, ремонтируют погрузочно-разгрузочные платформы и автомобильные подходы к этим станциям.
Такая активность может свидетельствовать о том, что Беларусь готовится к приему военных эшелонов из России.
Таким образом военный эксперт и полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник предполагает, что может произойти повторное нападение с территории Беларуси, прежде всего в сторону Киева.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 219-е сутки.
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