Сентябрь, 30 в 9:57

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины предполагают, что Россия может готовиться к использованию белорусских аэродромов.

Опосредованно об этом могут свидетельствовать последние действия, происходящие на территории Беларуси, считают в Генштабе ВСУ.

В частности, уже десятый день, начиная с 21 сентября, там идет проверка средств радиотехнического обеспечения аэродромной сети.

Сейчас смотрят

Кроме того, добавляют в Генштабе ВСУ, произошла ротация авиационных подразделений совместного учебного центра подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны ВС РБ и РФ.

Согласно данным, которые есть в распоряжении украинской стороны, в Беларуси заменили три из четырех имеющихся многоцелевых истребителей Су-30М.

Угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси по состоянию на 30 сентября не уменьшается.

Напомним, что сейчас в Беларуси идет подготовка и на железной дороге.

В частности, на станциях проверяют места погрузки и выгрузки, ремонтируют погрузочно-разгрузочные платформы и автомобильные подходы к этим станциям.

Такая активность может свидетельствовать о том, что Беларусь готовится к приему военных эшелонов из России.

Таким образом военный эксперт и полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник предполагает, что может произойти повторное нападение с территории Беларуси, прежде всего в сторону Киева.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 219-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.