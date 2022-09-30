РФ може готуватись до використання білоруських аеродромів – Генштаб ЗСУ
У Генеральному штабі Збройних сил України припускають, що Росія може готуватися до використання білоруських аеродромів.
Опосередковано про це можуть свідчити останні дії, які відбуваються на території Білорусі, вважають у Генштабі ЗСУ.
Зокрема, уже десятий день, починаючи з 21 вересня, там триває перевірка засобів радіотехнічного забезпечення аеродромної мережі.
Крім того, додають у Генштабі ЗСУ, відбулася ротація авіаційних підрозділів спільного навчального центру підготовки військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони ЗС РБ та РФ.
За даними, які є в розпорядженні української сторони, у Білорусі замінили три з чотирьох наявних багатоцільових винищувачів Су-30М.
Загроза завдання ракетних та авіаційних ударів із території та повітряного простору Білорусі станом на 30 вересня не зменшується.
Нагадаємо, що зараз у Білорусі триває підготовка й на залізниці.
Зокрема, на станціях перевіряють місця завантаження та вивантаження, ремонтують вантажно-розвантажувальні платформи та автомобільні підходи до цих станцій.
Така активність може свідчити про те, що Білорусь готується до приймання військових ешелонів із Росії.
Таким чином військовий експерт і полковник Збройних сил України Петро Черник припускає, що може статись повторний напад із території Білорусі, насамперед у бік Києва.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 219-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.