РФ може готуватись до використання білоруських аеродромів – Генштаб ЗСУ

Вересень, 30 в 9:57

У Генеральному штабі Збройних сил України припускають, що Росія може готуватися до використання білоруських аеродромів.

Опосередковано про це можуть свідчити останні дії, які відбуваються на території Білорусі, вважають у Генштабі ЗСУ.

Зокрема, уже десятий день, починаючи з 21 вересня, там триває перевірка засобів радіотехнічного забезпечення аеродромної мережі.

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Крім того, додають у Генштабі ЗСУ, відбулася ротація авіаційних підрозділів спільного навчального центру підготовки військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони ЗС РБ та РФ.

За даними, які є в розпорядженні української сторони, у Білорусі замінили три з чотирьох наявних багатоцільових винищувачів Су-30М.

Загроза завдання ракетних та авіаційних ударів із території та повітряного простору Білорусі станом на 30 вересня не зменшується.

Нагадаємо, що зараз у Білорусі триває підготовка й на залізниці.

Зокрема, на станціях перевіряють місця завантаження та вивантаження, ремонтують вантажно-розвантажувальні платформи та автомобільні підходи до цих станцій.

Така активність може свідчити про те, що Білорусь готується до приймання військових ешелонів із Росії.

Таким чином військовий експерт і полковник Збройних сил України Петро Черник припускає, що може статись повторний напад із території Білорусі, насамперед у бік Києва.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 219-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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